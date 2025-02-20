Черкасці скаржаться на якість перевезень на маршруті №30. Що кажуть у міській раді?

На сайті черкаської міської ради з’явилась петиція, де містяни закликають розірвати договір із цим перевізником, аргументуючи тим, що регулярно не працює валідатор, кондуктори поводяться непрофесійно і так далі. Також петицією пропонується замість цього маршруту пустити тролейбуси.

Ми подумали, що може бути цікавим, якщо ми пришвидшимо цей процес, звернемося до профільного департаменту міськради та дізнаємося, чи дійсно так все погано на 30-му маршруті, чи є нарікання та чи можливо пустити тролейбуси замість автобусів?