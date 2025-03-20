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Сміла підпише меморандуми про співпрацю ще з двома громадами — Мирноградською громадою Донеччини та Роганською громадою Харківщини

Відeditor

Бер 20, 2025

На засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та надзвичайних ситуацій депутати розглянули 6 проєктів рішень. Серед ключових питань порядку денного було встановлення звання «Почесний громадянин міста Сміла». Відповідне положення визначає критерії та порядок присвоєння звання.

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Також комісія підтримала укладення меморандумів про партнерство між Смілянською міською територіальною громадою та двома іншими громадами України — Мирноградською громадою Донецької області та Роганською громадою Харківської області.

За підсумками засідання ухвалені рекомендації для подальшого винесення цих питань на розгляд сесії, яка відбудеться 26 березня.

Від editor

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