Сміла підпише меморандуми про співпрацю ще з двома громадами — Мирноградською громадою Донеччини та Роганською громадою Харківщини

На засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та надзвичайних ситуацій депутати розглянули 6 проєктів рішень. Серед ключових питань порядку денного було встановлення звання «Почесний громадянин міста Сміла». Відповідне положення визначає критерії та порядок присвоєння звання.

Також комісія підтримала укладення меморандумів про партнерство між Смілянською міською територіальною громадою та двома іншими громадами України — Мирноградською громадою Донецької області та Роганською громадою Харківської області.

За підсумками засідання ухвалені рекомендації для подальшого винесення цих питань на розгляд сесії, яка відбудеться 26 березня.