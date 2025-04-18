Столичні правоохоронці перевіряють можливу причетність депутата Черкаської міськради до злочинного угруповання

Поінформовані джерела повідомили Антені про те, що столичні правоохоронці перевіряють інформацію про причетність одного з депутатів Черкаської міської ради, керівника фракції одної з політичних сил з відомим злочинним авторитетом, відомим на призвісько «Хохол» (Армен Знаменський). В рамках кримінального провадження за статтею 255-1 Кримінального кодексу України — встановлення або порушення злочинного впливу.

За інформацією джерел, відома в Черкасах публічна особа тривалий час перебуває в контактах з Арменом Хачатряном, який з 2022 року перебуває в санкційних списках РНБОУ та вважається одним із лідерів організованої злочинності в Україні, має статус «злодія в законі», та згідно з повідомленнями ЗМІ, Хачатрян звинувачується в організації злочинної діяльності, зокрема у створенні та керівництві злочинною організації, що підпадає під дію статті 255 Кримінального кодексу України. Крім того, означена особа, нібито свого часу коронувала черкаського “смотрящого” кримінального авторитета «Арама», який також перебуває в списках РНБО та був депортований з України як представник організованої злочинності та пов’язаний із країною агресоркою.

За інформацією слідства, нібито, чекеркаський депутат використовував свої зв’язки з Хачатряном заради вирішення власних бізнесових та політичних питань та посередництва між ним та корумпованими керівниками місцевих правоохоронних органів. Неодноразово виконував роль «кур’єра» та «почтальйонуа», почергово відвідуючи означених осіб.

Нагадаємо, що у 2020 році до Кримінального кодексу України було внесено зміни, спрямовані на посилення відповідальності за злочини, вчинені злочинними спільнотами, та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вважають злочинний вплив. Санкція законодавства відносно осіб, причетність до мафії яких є доведеною та яка вчинила дії, які призводять до злочинного впливу, караються оформленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Таким чином, українське законодавство чітко визначає кримінальну відповідальність за причетність до організованої злочинності, передбачаючи судові покарання для осіб, які беруть участь у таких структурах .

Особа, про яку йде мова, є відомим в Черкасах бізнесменом, який офіційно задекларував мільйонні статки, але, тим не менш, в його деклараціях за останні роки правоохоронці знайшли чимало розбіжностей та виявили велику кількість незадекларованого майна. Припускаємо, що в разі доведення провини, воно перейде у власність держави.



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