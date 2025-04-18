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Храм Покрови Пресвятої Богородиці — перша українська церква в Черкасах — запрошує на великоднє богослужіння

Відeditor

Кві 18, 2025

Є модні церкви, куди люблять для селфі завертати депутати, бізнесмени, меценати. А є ті, що завжди поза трендом. Оскільки вони збирають навколо себе людей, критично налаштованих до влади. Храм Покрови Пресвятої Богородиці в Черкасах, створений у 1992 році, став першим після розпаду СРСР українським храмом у місті.

Незмінний всі ці роки і настоятель — панотець Назарій Кучерявий. Він продовжує нести слово віри черкасцям, одночасно несе службу в Збройних Силах звичайним солдатом. Хоча тут не так багатолюдно, як в дев’яності роки, але цей храм вартує на вашу увагу. Великодні богослужіння почнуться в неділю з 5.30 ранку.

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Від editor

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