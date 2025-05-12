У заступниці міського голови Черкас Чубіної нова автівка. Її вартість перевищує річну зарплату

Ми не звикли рахувати гроші в чужій кишені, але це правило, звісно, не розповсюджується на чиновників. Анастасія Чубіна, заступниця міського голови Черкас, вже другий тиждень керує гламурною VIP-автівкою Range Rover Evoque. Цю машину можна побачити на парковці біля черкаської мерії. Звісно, що в декларації цей автомобіль поки відсутній. Також невідомо чи є Чубіна власницею машини, оскільки за інформацією наших джерел, машина поки зареєстрована на жінку 1987 року народження, що мешкає в селі біля Сміли.

Ми відшукали інформацію про можливу вартість автівки та вивчили декларацію Анастасії Чубіної.

Для пошуку та аналізу інформації про автівку та декларації чиновниці, що опікується освітянською галуззю Черкас ми користувалися виключно відкритими джерелами — пошуковими системами, які доступні кожному громадянину. Наші висновки є, звісно припущеннями, оскільки ми не стверджуємо, що нова машина свідчить про незаконне збагачення Анастасії Чубіної. Про це краще задати питання напряму до Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції, а не журналістам. До речі, щоденна онлайн газета Антена припускала, що зависання розслідувань фактів зловживань певних чиновників, пов’язаних із міськрадою та депутатів викликано виключно корупційним впливом головного смотрящого від політичної партії Слуга народу по місту, який, своєю чергою, за інформацією, яка є в розпорядженні поліції, пов’язаний з представником російського криміналітету на прізвисько “Хохол” Знам’янський. Але сьогодні, ми не про це.

Отже, Анастасія Чубіна на минулому тижні почала користуватися доволі дорогою престижною машиною, яка зовні має вигляд абсолютно нової. Але за номером автівки ми встановили VIN-код, а за ним і історію машини. Це Range Rover Evoque. Вартість такої машини в автосалоні починається від 7 млн гривень та губиться далеко за відміткою в 10 млн.

Машина може коштувати до 2 000 000 грн

Машина не нова, вона має 2019 рік випуску, оснащена дволітровим дизельним двигуном. За VIN-кодом можна отримати і іншу докладну інформацію про автомобіль, але це не є суттєвим. Цікаво, що на вторинному автомобільному ринку машини в цьому віці втрачають левову частину вартості, але й залишкова ціна є доволі високою. Машина Чубіної має високу комплектацію, тому і її вартість варто оцінювати по верхньому сегменту.

В результаті аналіз уголошень про продаж автомобілів Land Rover Range Rover Evoque 2019 модельного року ми з’ясували, що ці машини пропонується переважно за ціною від 32 000 до 42 000 доларів США (≈ 1,25–1,75 млн ₴), залежно від комплектації, типу двигуна й пробігу.

Низький ціновий сегмент :

Наприклад, на OLX зафіксована пропозиція Range Rover Evoque 2019 з бензиновим двигуном 2.0 л та пробігом 94 тис. км за 1 247 882 ₴ OLX Україна.

: Наприклад, на OLX зафіксована пропозиція Range Rover Evoque 2019 з бензиновим двигуном 2.0 л та пробігом 94 тис. км за OLX Україна. Середній ціновий сегмент :

Автомобіль у комплектації R-Dynamic SE з дизельним двигуном 2.0 Td4 (180 к.с.), 90 тис. км пробігу пропонують на AUTO.RIA за 35 999 USD (≈ 1 493 958 ₴) Авто RIA.

: Автомобіль у комплектації R-Dynamic SE з дизельним двигуном 2.0 Td4 (180 к.с.), 90 тис. км пробігу пропонують на AUTO.RIA за Авто RIA. Високий ціновий сегмент :

Перевірений VIN-кодом Range Rover Evoque S (240 к.с., дизель 2.0 л, 68 тис. км) виставлений за 42 000 USD (≈ 1 741 740 ₴) Авто RIA.

Ціни можуть змінюватися залежно від стану автомобіля, додаткового обладнання та регіону продажу. Якщо ви знайдете конкретний варіант із певною комплектацією в іншому регіоні, перевірте актуальні оголошення на AUTO.RIA чи OLX.ua. Підкреслюємо – машина чиновниці знаходиться в відмінному стані і кожен може пересвідчитися в цьому на парковці по вул. Байди Вишневецького.

Але ми спромоглися відшукати сліди автівки на одному з автомобільних ресурсів, де міститься серія зображень нової машини чиновниці та точна її ціна – 40000 доларів.

Це та сама автівка, на якій Чубіна їздить з минулого тижня.

Річна зарплата Анастасії Чубіної становить 1 363 936 грн

На думку експертів, до яких ми звернулися для оцінки вартості автомобіля, річної зарплати чиновниці не вистачить на купівлю навіть потриманої автівки такої марки, як вона зараз використовує.

Саме 1 363 936 грн сумарної річної зарплати, яку отримує за свою сумлінну працю місцева чиновниця ми знаходимо в декларації, яку вона подала цьогоріч. Звісно, що у подібному випадку у НАЗК мають виникнути питання, чи не свідчить така дорога покупка про незаконне збагачення?

На цей випадок ми дослідили і динаміку змін майнового стану чиновниці за останні роки та з’ясували, що щорічно, починаючи із моменту коли вона пересіла з крісла директорки інформагенції «Вичерпно», що належить Араіку Мкртчяну, і яке було, ймовірно, її першим місцем роботи після студентської лави, у крісло заступниці міського голови Черкас, Чубіна показувала накопичування готівки.

Ось кілька скрін-шотів з її декларацій, які свідчать про невпинне зростання заможності молодої чиновниці.

Декларація за 2021 рік

Декларація за 2023 рік

Декларація за 2024 рік

Суто гіпотетично, якщо правоохоронці поставлять питання про те, де вона взяла гроші, Анастасія Чубіна зможе заявити, що накопичила, економила, кілька років нічого не їла, не купувала дорогих речей. і, звісно, витратила свої заощадження. Ну ви розумієте…

Незаконне збагачення чи заощадливість?

Можемо лише позаздрити вмінню так вправно заощаджувати буквально на всьому. Харчуватися мівіною та не відвідувати найпрестижніші ресторани міста, відпочивати на міських пляжах і не виїздити для відпочинку за кордон під виглядом відряджень — існує чимало варіантів того, як чиновник може купити автівку, вартість якої перевищує річний дохід. Про це розповів нам співрозмовник з правоохоронних органів, який побажав зберегти інкогніто.

– Купівля автівки, яка за ціною дорівнює річному доходу чиновника, не є автоматичним незаконним збагаченням, але може свідчити про нього, якщо немає доказів отримання коштів або якщо готова була задекларована фіктивно. Все залежить від здатності чиновника пояснити ходження грошей та достовірності фінансових документів, — розповів правоохоронець — Одночасно існує принаймні декілька відомих схем приховування походження грошей, які використовують не чисті на руку можновладці. Найбільш прості з них — декларування начебто раніше накопичених грошей, які зберігаються в готівковій формі у них дома. Саме ця схема популярна у депутатів Черкаської обласної та міської рад. Перегляньте декларації, і ви зрозумієте, що народні обранці дуже заощадливі. Практично всі зберігають готівку вдома і ще трохи на банківських рахунках. Інша схема – дружина чи чоловік, батьки чиновника чи депутата займаються бізнесом і оформлюють на себе нерухомість та дорогі автомобілі. В цьому випадку доведення фіктивності цих тверджень практично неможлива. Важко довести, що це легалізація доходів, якщо людина до обрання чи призначення близького на високу посаду працювала звичайним викладачем, робітником, ніколи не займалася бізнесом і так далі. Також врахуйте, що ця машина, про яку ви кажете, реально може коштувати і 3 млн., але в документах купівлі-продажу, оренд тощо вона може бути оцінена в 200 тисяч. Але ситуація може стати підставою для перевірки САП або НАБУ.

Думку правоохоронця також розділяє і адвокат, що спеціалізується на подібних справах. Зокрема, в коментарі нашому виданню він розповів про можливі наслідки для чиновниці від купівлі престижного авто.

– У Чубіної певний час, щоб подати декларацію про істотні зміни фінансового стану та задекларувати авто. Якщо машина не перебуває в її власності, то це вже трохи інша процедура. Загалом же незаконне збагачення сьогодні є популярним звинуваченням, що висувають правоохоронні органи до чиновників всіх рівнів та депутатів, включно із місцевими.

Факт купівлі автомобіля, вартість якого дорівнює або перевищує його річний дохід , сам по собі не є автоматичним доказом незаконного збагачення, однак може бути підставою для перевірки з боку антикорупційних органів — НАБУ, НАЗК, САП. Якщо в декларації за попередній рік посадовець задекларував достатню суму готівки (наприклад, 500 000 грн), і ця сума перекриває вартість автівки, то формально така покупка може вважатися обґрунтованою. Декларація не є автоматичним підтвердженням наявності коштів. Декларування великої суми готівки не звільняє від обов’язку довести джерело походження цих коштів. Якщо посадова особа не може документально підтвердити, звідки в нього взялися задекларовані готівкові кошти (наприклад: зарплата, спадщина, продаж майна, подарунок тощо), це може створити переконання у дієвості декларації та стати підставою для кримінального провадження за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення) або подання недостовірних відомостей (ст. 366-2 ККУ).

Чи це – ознака незаконного збагачення?

Може бути — якщо:

Задекларована готівка виглядає непропорційною до доходів;

Вартість авто співмірна з готовою, але джерело коштів непрозоре або сумнівне ;

; Є розрив між реальними доходами та стилем життя.

Немає — якщо:

Сума покупок повністю покривається задекларованими активами;

Чиновник може підтвердити джерело готовності (договорами, виписками, спадщиною, продажем майна тощо).

Що може зробити антикорупційні органи:

Порушити питання про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави.

Перевірити декларацію (НАЗК) на предмет відповідності доходів і витрат.

Відкрити кримінальне провадження (НАБУ/САП), якщо є ознаки необґрунтованого збагачення.

Що ідомо про Анастасію Чубіну?

Їй 30 років. Посаду заступниці міського голови Черкас обійняла в 24. ЗМІ писали, що призначення відбулося за квотним принципом – Чебіна отримала кураторство над освітньої галузі за протекцією голови фракції Слуг народу в ЧМР Мкртчяна. До того вона балотувалася до міськради за списком партії та очолювала інформагентство, яке де-факто належало Мкртчяну, а Чубіана рахувалася його засновником. Загальновідомо, що Мкртчян ніколи не приховував, що є власником медіа, а після того, як Чубіна обійняла посаду, він став засновником підприємства.

В перші місяці повномасштабної війни «Вичерпно» отримувало чималі кошти для своєї підтримки, на відміну від інших Черкаських медіа, що не мали лобістів у міській владі.

В медіа відзначалося, що ресурси, що надає посада, Чуіна часто використовує задля власного піару. Прикладом може бути її любов до розміщенн власних фото з прибоду і без на офіційних ресурсах ЧМР, навіть коли мова йде про звичайну діяльність міської влади.

Мкртчяна називають тіньовим «директором» міськради, оскільки він відіграє ключову роль в формуванні депутатської більшості. За інформацією в медіа, правоохоронці розслідують принаймні деклілька справ, де фігурує депутат та департамент освіти. Серед них незаконне збагачення, махінації під час тендерних зкупівель для дитячого харчування, під час будівництва укриттів в школах тощо. Також, за інформацією джерел «Антени», правоохоронці перевіряють причяетність Мкртчяна до переслідування журналістів, зв’язки із підсанкційним злочинним авторитетом та інші справи. Минулого року в суді слухалася справа про несплату Мкртчяном майже 5 млн грн податків. Однак, він заплатив недоімку до винесення вироку. Сам депутат, до недавнього часу, сам хизувався своїми зв’язками з правоохоронцями, зокрема дружніми стосунками з начальником Черкаської ОВА Табурцем та начальником СБУ Черкаської області Погасієм. Також, з публікацій в ЗМІ відомо, що керівництво партії незадоволене роботою свого черкаського представника та вважає його фігуру токсичною і не бачить Мкртчяна в своїх структурах у майбутньому.

Анастасія Чубіна є ключовою фігурою в команді Мкртчяна. За нашими спостереженнями, він зараз активно вирішує свої питання іх правоохоронними органами та, з іншого боку, вже не сподіваючись на лояльність з боку команди чинного президента, шукає собі нове політичне амплуа.

Згідно опитувань нашої аудиторії, Анастасія Чубіна має низький рівень підтримки з боку Черкасців, що ускладнює розвиток її кар’єри. Однак, подейкують, що в будь-якому випадку, її політичне майбутнє невідривно пов’язане із Мкртчяном.