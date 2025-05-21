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Депутат Мкртчян вимагає від Черкаської міськради посилити тиск на «Антену»: оприлюднюємо лист-вимогу

Відantenna

Тра 21, 2025 #Антена, #Мкртчян, #переслідування журналістів, #Свобода слова, #Черкаси, #черкаська міська рада, #Чубіна

До рук редакції потрапив службовий лист депутата А. Мкртчяна, надісланий посадовцям міськради з вимогою «вжити заходів» проти телекомпанії «Антена».

Підставою для атаки стали критичні публікації про корупцію в департаменті освіти, розслідування щодо самого депутата та його зв’язків із заступницею міського голови Анастасією Чубіною. До того означений депутат жодним чином не реагував на ситуацію, про яку в Черкасах відомо вже більше десятиліття — спірні правовідносини між редакцією та посадовими особами ЧМР, яки створили штучну ситуацію, яка надавала змогу особам, подібним до Мкртчяна постійно тиснути на редакцію.

Це не перша спроба тиску: восени 2024 р. Мкртчян на сесії вимагав продати майно редакції та виселити її з приміщення.

Як розгорталася історія:

  • Жовтень 2024 р. — Мкртчян із трибуни сесії заявляє про необхідність позбавити «Антену» приміщення й продати її майно.
  • Грудень 2024 р. — За заявою головного редактора Валерія Воротника поліція відкриває кримінальне провадження щодо можливого тиску на медіа (фігурант — Мкртчян). *
  • Розслідування фактично не рухається.
    Травень 2025 р. — До редакції потрапляє новий лист-вимога депутата, адресований виконавчим органам міськради. У ньому — прохання «посилити контроль» і «вжити заходів» стосовно телеканалу.

Позиція «Антени» «Ми розцінюємо дії пана Мкртчяна як систематичний тиск на незалежне медіа й відверту помсту за розслідування корупції. Вимагаємо від Черкаської міської ради та правоохоронців діяти виключно в межах закону та гарантувати свободу слова», — Валерій Воротник, головний редактор «Антени».

Наступні кроки:

Редакція направила до міськради лист-попередження з вимогою дотримуватися національного й європейського законодавства у сфері свободи преси.

Юристи «Антени» готують звернення до Нацполіції, ДБР, Офісу генерального прокурора України та президента України, міжнародних правозахисних організацій та урядових та неурядових організацій країн-партнерів.

Ми оприлюднюємо скан копію листа Мкртчяна (див. вище) й закликаємо колег-журналістів, громадськість та депутатів усіх рівнів висловити солідарність.

Також ми публікуємо наш Лист-ПОПЕРЕДЖЕННЯ, яке ми щойно направили до Черкаської міської ради.

Від antenna

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