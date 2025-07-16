«Путін готовий натиснути “ядерну кнопку”? The Telegraph б’є на сполох», але Антена вважає такий сценарій малоймовірним

Чи реально президент РФ готовий застосувати ядерну зброю — і що на це впливає?

Британське видання The Telegraph опублікувало серйозне занепокоєння: Кремль, мовляв, може піти на використання тактичної ядерної зброї — якщо вважатиме, що це пришвидшить кінець війни в Україні й світ не наважиться відповісти. Цю тезу підкріплює британський полковник Hamish de Bretton‑Gordon у відставці:

«…вони можуть подумати, що зможуть швидко зламати Україну за допомогою тактичної ядерної зброї — і світ на це не відповість»

Що змінилося доктринально?

В листопаді 2024 року Путін підписав нову ядерну доктрину, в якій змінено поріг для застосування зброї:

тепер Москва може застосувати ядерну зброю у відповідь на звичайний удар, якщо це спрямовано проти Росії чи її союзників (наприклад, Білорусі) – ТСН.ua.

Це формальне розширення дозволяє говорити про можливість застосування тактичних ядерних боєприпасів у рамках «обмежених» дій.

Що це означає на практиці?

Психологічний тиск: регулярні заяви Путіна — це засіб тиску. Як писали в Telegraph, коли ситуація у війні іде не на користь РФ, «ядерна шашка» виймається для залякування Заходу. Паритет порушений: низка заяв Дональда Трампа щодо Європи вже раніше можуть бути сприйняті Кремлем як сигнал слабини Заходу — і тепер, мовляв, РФ може використати тактичне ядерне озброєння, не побоюючись ескалації. Європа виходить з ритму: BBC та Reuters пишуть, що ця доктрина — справжній «ядерний шантаж» проти НАТО, а Захід сумнівається: чи варто ще глибше озброювати Україну?

Офіційна позиція Путіна

У травні 2025 року, у документальному фільмі, Путін сам заявив:

«Потреби використання ядерної зброї не було — і я сподіваюся, що її не буде».

Це повний контраст з його попередньою риторикою — що видає характерну подвійність: погрози + запевнення.

Що на це реагують у світі?

Західні військові шпигуни : у західних розвідках вважають, що РФ веде інтенсивне ядерне стримування — готує фон для широкої відповіді, але не обов’язково реалізації .

: у західних розвідках вважають, що РФ веде інтенсивне ядерне стримування — готує фон для широкої відповіді, але не обов’язково реалізації . Україна: Офіційні особи заявляють, що Путін веде «ядерний шантаж», і покладаються на реакцію Заходу — прикладом стали спільні ініціативи Франції і Великобританії по створенню «ядерного альянсу».

Чи натиснути?

Теоретично — так: доктрина дозволяє.

— так: доктрина дозволяє. Фактично — малоймовірно, адже це призведе до невідворотної глобальної ескалації, яка знищить саму Росію.

— малоймовірно, адже це призведе до невідворотної глобальної ескалації, яка знищить саму Росію. Третій сценарій — сірий: тобто PR-бекграунд, щоб змусити Захід до стриманості.

Путін формально відкрив двері до застосування тактичної ядерної зброї — це потужна політична карта. Але наразі це радше стратегічна риторика: елемент гібридної війни, засіб залякування. Водночас світ має не лише чути ці погрози, але й посилювати оборонний паритет (спільні ядерні «альянси» Європи) щоб не дати Кремлю перехитрити витривале утримання стримування.