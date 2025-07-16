«Путін готовий натиснути “ядерну кнопку”? The Telegraph б’є на сполох», але Антена вважає такий сценарій малоймовірним

Чи реально президент РФ готовий застосувати ядерну зброю — і що на це впливає?
Британське видання The Telegraph опублікувало серйозне занепокоєння: Кремль, мовляв, може піти на використання тактичної ядерної зброї — якщо вважатиме, що це пришвидшить кінець війни в Україні й світ не наважиться відповісти. Цю тезу підкріплює британський полковник Hamish de Bretton‑Gordon у відставці:
«…вони можуть подумати, що зможуть швидко зламати Україну за допомогою тактичної ядерної зброї — і світ на це не відповість»
Що змінилося доктринально?
В листопаді 2024 року Путін підписав нову ядерну доктрину, в якій змінено поріг для застосування зброї:
- тепер Москва може застосувати ядерну зброю у відповідь на звичайний удар, якщо це спрямовано проти Росії чи її союзників (наприклад, Білорусі) – ТСН.ua.
Це формальне розширення дозволяє говорити про можливість застосування тактичних ядерних боєприпасів у рамках «обмежених» дій.
Що це означає на практиці?
- Психологічний тиск: регулярні заяви Путіна — це засіб тиску. Як писали в Telegraph, коли ситуація у війні іде не на користь РФ, «ядерна шашка» виймається для залякування Заходу.
- Паритет порушений: низка заяв Дональда Трампа щодо Європи вже раніше можуть бути сприйняті Кремлем як сигнал слабини Заходу — і тепер, мовляв, РФ може використати тактичне ядерне озброєння, не побоюючись ескалації.
- Європа виходить з ритму: BBC та Reuters пишуть, що ця доктрина — справжній «ядерний шантаж» проти НАТО, а Захід сумнівається: чи варто ще глибше озброювати Україну?
Офіційна позиція Путіна
У травні 2025 року, у документальному фільмі, Путін сам заявив:
- «Потреби використання ядерної зброї не було — і я сподіваюся, що її не буде».
Це повний контраст з його попередньою риторикою — що видає характерну подвійність: погрози + запевнення.
Що на це реагують у світі?
- Західні військові шпигуни: у західних розвідках вважають, що РФ веде інтенсивне ядерне стримування — готує фон для широкої відповіді, але не обов’язково реалізації .
- Україна: Офіційні особи заявляють, що Путін веде «ядерний шантаж», і покладаються на реакцію Заходу — прикладом стали спільні ініціативи Франції і Великобританії по створенню «ядерного альянсу».
Чи натиснути?
- Теоретично — так: доктрина дозволяє.
- Фактично — малоймовірно, адже це призведе до невідворотної глобальної ескалації, яка знищить саму Росію.
- Третій сценарій — сірий: тобто PR-бекграунд, щоб змусити Захід до стриманості.
Путін формально відкрив двері до застосування тактичної ядерної зброї — це потужна політична карта. Але наразі це радше стратегічна риторика: елемент гібридної війни, засіб залякування. Водночас світ має не лише чути ці погрози, але й посилювати оборонний паритет (спільні ядерні «альянси» Європи) щоб не дати Кремлю перехитрити витривале утримання стримування.