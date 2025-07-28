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У Смілі вшанували пам’ять закатованих і страчених героїв та цивільних жертв російської агресії

Відeditor

Лип 28, 2025

28 липня у Смілі відзначили День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.

Серед тих, хто загинув у російському полоні, і наш земляк – Владислав Геріх – капітан-лейтенант, котрий брав участь у боях за Маріуполь.  Загинув Владислав у Оленівській колонії в ніч з 28 на 29 липня 2022 року.

Герої віддали найдорожче за нашу свободу. Тож день вшанування їх пам’яті є символом незламності та самопожертви заради незалежності нашої держави.

Учасники заходу поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих героїв-земляків та спільно виконали Державний Гімн України, що є частиною нашої національної пам’яті.

Від editor

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