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Прокуратура повернула державі історичну будівлю в центрі Черкас — але її майбутнє під загрозою

Відantenna

Лип 31, 2025 #історія, #історична спадщина, #Пам'ятка архітектури, #планетарій, #Черкаси

За втручання прокуратури вдалося відстояти право держави на історичну будівлю в центрі міста. Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Йдеться про колишній планетарій площею 600 кв. м, збудований у середині 1870-х років. Об’єкт вважається щойно виявленою пам’яткою культурної спадщини. Попри свій історичний статус, будівля свого часу перейшла у приватну власність за договором купівлі-продажу. Новий власник планував реконструкцію споруди під готель, що викликало бурхливі дискусії серед громадськості та фахового середовища.

У лютому 2023 року Черкаська обласна прокуратура вступила у справу в інтересах Кабінету Міністрів України. Суд задовольнив позов про витребування об’єкта з приватної власності, однак власник неодноразово оскаржував це рішення. Лише у червні 2025 року рішення набрало законної сили, й наразі воно виконане — планетарій повернули у власність держави.

Питання реконструкції викликало гарячі суперечки, проте повернення будівлі державі не означає її збереження. Реставраційні роботи, розпочаті приватним власником, зупинено. Відповідно до закону, подальше фінансування і догляд за об’єктом має забезпечити Кабінет Міністрів, який ще не визначився з управлінським органом і подальшим функціональним призначенням споруди.

Черкаси втратять пам’ятку?

Ймовірний сценарій — руйнація.
Будівля вже зазнала численних перебудов у радянську добу, зберігши лише фрагменти первісної архітектури. Без чіткого плану реставрації та фінансування Черкаси можуть остаточно втратити ще одну історичну пам’ятку, формально захищену, але фактично приречену на занепад.

Автор: Валерій Воротник

Від antenna

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