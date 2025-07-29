На Драбівщині енергетики АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» завершують капремонт майже 11 км повітряних ліній 0,4 кВ

Капітальний ремонт повітряних ліній 0,4 кВ, які обслуговує Драбівська філія відокремленого структурного підрозділу «Золотоніські енергетичні мережі», нині майже завершено. Про це розповіли енергетики, які виконують ремонт.

Цю ділянку було включено у план капітальних ремонтів, оскільки раніше були випадки знеструмлення у цьому населеному пункті. Віднині, після виконання капітальних робіт, енергетики вже не виїжджатимуть на ліквідацію аварійних ситуацій на цій ділянці, адже розподіл електроенергії тут працюватиме безперебійно. У цьому переконані енергетики.