Перші дні серпня у Черкасах — малохмарні, сухі й комфортні. Температура повітря сягне +29°, без дощу й сильного вітру

Уже за кілька днів спека дещо відступить: очікується зниження температури на кілька градусів та приємна свіжість. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Легендарна «Сахарка» — пляж без зручностей, але з особливою атмосферою На перехресті бульвару Шевченка та вулиці Байди Вишневецького завершилися аварійні роботи після зсуву ґрунту