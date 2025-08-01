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TV сюжет Офіційно Погода Пряма мова У Черкасах

Перші дні серпня у Черкасах — малохмарні, сухі й комфортні. Температура повітря сягне +29°, без дощу й сильного вітру

Відeditor

Сер 1, 2025

Уже за кілька днів спека дещо відступить: очікується зниження температури на кілька градусів та приємна свіжість.

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Від editor

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