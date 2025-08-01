На перехресті бульвару Шевченка та вулиці Байди Вишневецького завершилися аварійні роботи після зсуву ґрунту

Комунальні служби укріпили підземні конструкції, засипали провалля та відновили асфальтове покриття. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Перші дні серпня у Черкасах — малохмарні, сухі й комфортні. Температура повітря сягне +29°, без дощу й сильного вітру Ми запитали черкасців, скільки зараз коштує один похід у магазин і що за ці гроші реально можна купити