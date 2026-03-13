Паркан біля кладовища тварин частково зайшов на територію Черкас — у міськраді відреагували

У департаменті архітектури та містобудування пояснили ситуацію із земельною ділянкою поблизу вулиці Руставі, де нещодавно встановили паркан біля місця поховання домашніх тварин.

Як повідомили в міськраді, сама ділянка перебуває у приватній власності та розташована в межах Руськополянської територіальної громади, тому формально не належить до компетенції Черкаської міської ради.

Втім, після звернень жителів Черкас фахівці міськради виїхали на місце. Там встановили, що новий паркан частково заходить на територію міста.

«Ми констатували факт, що паркан мінімум на 2–3 метри зайшов на територію Черкас. Управління інспектування повідомить власника щодо необхідності прибрати цю частину огорожі», — зазначили у департаменті.

За словами посадовців, поховання домашніх тварин у цьому місці існують давно, однак їхній статус фактично не врегульований. Ймовірно, такі захоронення могли здійснювати без погодження із власником ділянки.

У міськраді також нагадали, що в оновленому Генеральному плані Черкас передбачено створення офіційного кладовища для домашніх тварин. Водночас зараз пріоритетним для міста є облаштування нового кладовища для загиблих військових у районі вулиці Промислової та створення там меморіального комплексу.

Окремо в департаменті звернули увагу на проблему забудови та використання прилеглих територій. Частина житлових будинків, зокрема таунхауси, розташовані поруч із містом і мають адресу Руська Поляна, але фактично користуються інфраструктурою Черкас.

Подібна ситуація, за словами чиновників, стосується і деяких гаражних кооперативів, які ведуть діяльність, використовуючи міські комунальні послуги.

У Черкаській міській раді заявляють, що вважають логічним приєднання цієї території, яка фактично вклинюється між міськими мікрорайонами, до меж Черкас. На думку посадовців, це допомогло б уникнути подібних конфліктів із землею та забудовою в майбутньому.