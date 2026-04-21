Повним знищенням завершилася так звана «реставрація» однієї з найстаріших будівель Черкас — корпусу музичної школи №1 імені Лисенка

Сьогодні підрядник остаточно демонтував навіть фундамент історичної споруди, зведеної у другій половині XIX століття. Як ми повідомляли раніше, після публікацій «Антени» та наших колег із інших медіа, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом знищення пам’ятки історії та культури. Журналістів у цій справі допитали як свідків.

Водночас керівництво департаменту освіти та культури Черкаської міськради та директорка музичної школи Юлія Тимченко наполягають: повний демонтаж і зведення нової будівлі — це «реставрація». Хоча закон визначає реставрацію як відновлення споруди з максимальним збереженням її несучих конструкцій та автентичних елементів.

За офіційною інформацією чиновників, частину конструкцій нібито вивезли на збереження. Водночас, за даними журналістів, ці елементи просто опинилися на звалищі як будівельне сміття. Більше того, сам демонтаж виявився непростим — настільки міцною була споруда, збудована понад півтора століття тому.

Як повідомили «Антені» в окружній прокуратурі, кримінальне провадження триває, матеріали перебувають на експертизі. Тим часом на місці історичної будівлі вже вирито котлован. І найближчим часом тут розпочнеться нове будівництво.