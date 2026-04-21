АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Ексклюзив Охорона здоров'я У Черкасах

У Черкасах працює лабораторія, яка визначає понад 200 інфекцій, а частину з них — за лічені години

Відeditor

Кві 21, 2026

Черкаська міська інфекційна лікарня — один із найсучасніших медичних закладів області. Під час пандемії COVID-19 тут суттєво розширили можливості та інвестували в технічне оновлення. Саме тоді в лікарні створили сучасну лабораторію, яка нині працює за високими стандартами та може конкурувати з провідними приватними діагностичними центрами.

Усі дослідження проводять безпосередньо в Черкасах на сучасному обладнанні. Результати автоматично потрапляють в електронну медичну систему, що дозволяє лікарям оперативно отримувати дані та швидше призначати лікування.

У лабораторії виконують ПЛР-дослідження різних типів біоматеріалу — від крові до респіраторних і гастрозразків. Сучасні технології дають змогу виявляти широкий спектр інфекцій: вірусні гепатити, ВІЛ, туберкульоз, герпесвіруси, менінгококову інфекцію, хворобу Лайма та інші.

Важливо, що багато результатів можна отримати вже за кілька годин — це критично для своєчасної діагностики та лікування.

Окрім ПЛР, тут проводять біохімічні, клінічні та мікробіологічні дослідження. Якість контролюється щодня.

Лабораторія працює з 2021 року. Якщо під час пандемії виконували до 500 тестів на добу, то нині — близько 200 досліджень різного профілю.

У планах — подальший розвиток: розширення можливостей і відкриття нових лабораторних напрямків. Уже передбачено фінансування для облаштування додаткових приміщень.

Корисно знати

Пройти обстеження в лабораторії можна:

  • за направленням лікаря — безкоштовно в межах пакетів НСЗУ (для стаціонарних пацієнтів);
  • самостійно — на платній основі.

Забір матеріалу проводять в амбулаторному кабінеті за адресою: вул. Перемоги, 16/1 (кабінет №9).

Результати можна отримати зручно:

  • в електронному вигляді (на пошту або в месенджер),
  • або у паперовому форматі.

Актуальний перелік досліджень і ціни доступні на сайті лікарні та в соцмережах.

