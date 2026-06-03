У Черкасах відбувся форум-діалог «ВПО: право жити, а не виживати», організований представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Черкаській області

Захід об’єднав представників влади, народних депутатів, керівників громад та внутрішньо переміщених осіб для обговорення проблем переселенців та шляхів їх інтеграції.

Учасники говорили про забезпечення житлом, працевлаштування, соціальний захист, реформу системи виплат та створення довгострокових державних програм підтримки ВПО. Окрему увагу приділили ситуації на Черкащині, де офіційно зареєстровано понад 140 тисяч переселенців.

Під час форуму також презентували результати моніторингу умов проживання ВПО та обговорили механізми залучення міжнародної допомоги для облаштування житла й розвитку громад. Напрацьовані рекомендації планують передати профільним комітетам Верховної Ради для подальшого вдосконалення законодавства.