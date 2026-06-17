Мешканці вулиці Кавказької в середмісті Черкас занепокоєні зупинкою робіт з її впорядкування

Наразі на тротуарі лише шар щебеневого сколу, яким незручно ходити пішки та практично неможливо користуватися людям із дитячими візками чи маломобільним громадянам. Місцеві жителі на умовах анонімності розповіли, що їм обіцяли повноцінне асфальтове покриття, однак поки що роботи обмежилися лише підсипкою сколом. За словами мешканців, за 70 років це перша спроба її впорядкування.

Йдеться про історичний центр Черкас — лише за сотню метрів від площі Слави. Нам самим стало цікаво: це вже завершений тротуар, чи ні? Через дорогу – психіатричний диспансер. Ну, то ж і зрозуміло, кому недороблену роботу показувати не варто.