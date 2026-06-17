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Відпочинку на комунальному пляжі «Соснівський» заважають гучні сусіди з «Бочки»

Відeditor

Чер 17, 2026

Чудовий черкаський пляж «Соснівський» розташований поруч із парком «Сосновий бір». Це один із найзатишніших і найкомфортніших пляжів міста. Він розташований у природній бухті між островом, дамбою та схилами парку. Саме вони захищають пляж від сильного вітру та хвиль, створюючи майже ідеальні умови для відпочинку.

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На пляжі є все необхідне: рятувальний пост, туалети, роздягальні з високим рівнем доступності, перголи, лежаки та інша інфраструктура для комфортного дозвілля. Втім, є й ложка дьогтю. Розташований поруч розважальний комплекс «Бочка» майже не залишає відвідувачам комунального пляжу шансів насолодитися тишею. Звідти практично безперервно лунає гучна музика, яка відчутно псує атмосферу відпочинку.

За підсумками нашої оцінки пляж «Соснівський» отримав 11 балів із 12 можливих. Вищий результат він не набрав лише через постійний шум від сусіднього закладу.

Від editor

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