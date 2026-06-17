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«Соснівський-2»: тут мав бути пляж. Але щось пішло не так

Відeditor

Чер 17, 2026

Цю територію назвали міським пляжем «Соснівський-2» лише кілька років тому. Але справжнім пляжем вона так і не стала, хоча кущі та сміття звідси прибрали. Тут немає нічого: ні рятувального поста, ні туалетів, ні роздягалень, ні будь-якої іншої інфраструктури. Жодної ознаки того, що це комунальний пляж.

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Натомість територію облюбували любителі джипінгу, а окремі відвідувачі використовують її як безкоштовний смітник. Ми оцінили «Соснівський-2» лише в 1 бал із 12 можливих. Виключно тому, що ця локація має потенціал стати атмосферним місцем відпочинку біля води.

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Від editor

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