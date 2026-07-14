На перехресті вулиць Новопречистенської та Надпільної просів асфальт над теплотрасою

На перехресті вулиць Новопречистенської та Надпільної виникла аварійна ситуація. Ймовірно, пошкодження пов’язане з теплотрасою, ремонт якої нещодавно проводився поруч. На проїжджій частині вулиці Надпільної вже зафіксовано два просідання дорожнього покриття.

Надпільна є однією з головних транспортних магістралей Черкас, тому ситуація може суттєво вплинути на рух транспорту. Наразі фахівці встановлюють характер та масштаби пошкодження. Якщо підтвердиться необхідність аварійного ремонту підземних комунікацій, вулицю можуть повністю перекрити для проведення ремонтних робіт.