Жителю Катеринополя, який палицею забив собаку на очах у дітей, правоохоронці повідомили про підозру

Поліція Звенигородського райвідділу на підставі звернення жительки Катеринополя до правоохоронців розслідує випадок жорстокого поводження з собакою. Нині відкрито кримінальне провадження.

Звернення до поліції надійшло 15 липня близько 19:30 години. Жінка повідомила, що близько 14:00 год на місцевому березі річки Гнилий Тікич, 65-річний житель Катеринополя палицею забив собаку, яка кинулася на качок.

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Слідчими за вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Нині проводяться необхідні процесуальні дії спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Чоловіку під процесуальним керівництвом Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру.

Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.