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У піску на пляжі «Митницький» у Черкасах виявили життєздатні цисти паразитів людини — лямблій

Відeditor

Лип 19, 2024

Упродовж тижня фахівцями на пляжах Черкас було відібрано по 3 проби річкової води та піску для досліджень за мікробіологічними, паразитологічними та санітарно-хімічними показниками.

Із них в 1 пробі піску, відібраного на пляжі «Митницький», виявлено життєздатні цисти лямблій.

За мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками відхилень від нормативів у воді акваторій та піску пляжів не виявлено, що досить дивно, оскільки вода у Дніпрі перегріта і сьогодні температура досягла 30°С, а при такій температурі води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.

  • Лямблія (Giardia) — рід найпростіших, паразитів хребетних і деяких безхребетних, який налічує понад 100 видів. Giardia lamblia є паразитом людини, збудником лямбліозу.
  • Циста — нерухома овальна форма лямблій, у якій вони існують за несприятливих умов.
  • У деяких випадках лямбліоз має гострий перебіг і проявляється яскраво вираженою клінічною картиною. При цьому у людини виникає сильний біль і здуття живота, нудота, блювання, головний біль, слабкість, апатія, зниження маси тіла.
  • Передається лямбліоз шляхом потрапляння контамінованих цист через ротову порожнину, при цьому факторами передачі є забруднені вода, харчові продукти, ґрунт, руки, механічними переносниками можуть бути мухи.

Від editor

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