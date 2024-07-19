У піску на пляжі «Митницький» у Черкасах виявили життєздатні цисти паразитів людини — лямблій

Упродовж тижня фахівцями на пляжах Черкас було відібрано по 3 проби річкової води та піску для досліджень за мікробіологічними, паразитологічними та санітарно-хімічними показниками.

Із них в 1 пробі піску, відібраного на пляжі «Митницький», виявлено життєздатні цисти лямблій.

За мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками відхилень від нормативів у воді акваторій та піску пляжів не виявлено, що досить дивно, оскільки вода у Дніпрі перегріта і сьогодні температура досягла 30°С, а при такій температурі води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.

Лямблія (Giardia) — рід найпростіших, паразитів хребетних і деяких безхребетних, який налічує понад 100 видів. Giardia lamblia є паразитом людини, збудником лямбліозу.

Циста — нерухома овальна форма лямблій, у якій вони існують за несприятливих умов.

У деяких випадках лямбліоз має гострий перебіг і проявляється яскраво вираженою клінічною картиною. При цьому у людини виникає сильний біль і здуття живота, нудота, блювання, головний біль, слабкість, апатія, зниження маси тіла.

Передається лямбліоз шляхом потрапляння контамінованих цист через ротову порожнину, при цьому факторами передачі є забруднені вода, харчові продукти, ґрунт, руки, механічними переносниками можуть бути мухи.