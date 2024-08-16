У Смілі розпочали тренінгову програму для спеціалістів міської ради «Миротворення у громаді»

Перше заняття для посадовців було присвячене навикам ефективної комунікації. Це одночасно і інструмент підтримки власного ментального здоров’я, і ресурс для безконфліктного спілкування із жителями громади, що приходять у різні інстанції місцевого самоврядування.

Фахівчині центру соцслужб — кваліфіковані психологи, вони допомагають розвинути навички, які сприятимуть покращенню якості взаємодії з відвідувачами та між колегами і підтриманню ментального благополуччя в робочому середовищі.

Це тренінговий курс розроблений спеціально для посадовців із використанням матеріалів Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?», ініційованого першою леді Оленою Зеленською.