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TV сюжет Сміла

У Смілі розпочали тренінгову програму для спеціалістів міської ради «Миротворення у громаді»

Відeditor

Сер 16, 2024

Перше заняття для посадовців було присвячене навикам ефективної комунікації. Це одночасно і інструмент підтримки власного ментального здоров’я, і ресурс для безконфліктного спілкування із жителями громади, що приходять у різні інстанції місцевого самоврядування.

Фахівчині центру соцслужб — кваліфіковані психологи, вони допомагають розвинути навички, які сприятимуть покращенню якості взаємодії з відвідувачами та між колегами і підтриманню ментального благополуччя в робочому середовищі.

Це тренінговий курс розроблений спеціально для посадовців із використанням матеріалів Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?», ініційованого першою леді Оленою Зеленською.

Від editor

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