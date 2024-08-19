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Війна Головне Кримінал Черкащина

Правоохоронці затримали ще 2-х ворожих агентів, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці на Черкащині

Відeditor

Сер 19, 2024

Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях. Окупанти сподівалися, що, підпаливши це обладнання, вони зірвуть перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.

Для виконання підпалів представники рф за гроші залучили місцевих жителів, які шукали «легкого заробітку» у Телеграм-каналах.

За даними слідства, організатором диверсій виявився 21-річний дезертир-контрактник однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали «на замовлення» рф.

До підривної діяльності він залучив свого знайомого – місцевого безробітного жителя.

Відповідно до інструкції з рф диверсанти проводили дорозвідку об’єктів та обирали влучний час підпалів.

Підготувавши заздалегідь засоби розпалювання вогню та пляшки з легкозаймистою рідиною, виїжджали на місця диверсій.

Правоохоронці стали на заваді підпалу чергового об’єкту та затримали обох зловмисників «на гарячому».

Задокументовано, як підпалювачі намагалися знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в у мовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Від editor

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