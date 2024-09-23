У Смілі водійка наїхала на малолітню дитину та втекла

21 вересня, центр міста, вихідний день, близько 21:00 мама з двома дітьми переходить дорогу від дитячого майданчика. В цей час водійка автомобіля «Renault» на високій швидкості збиває трирічного хлопчика, який переходив дорогу разом із матір’ю.

Попри шокуючу ситуацію, жінка за кермом не вийшла до потерпілих і зникла з місця події. На місце пригоди одразу викликали швидку та правоохоронців. Медики оглянули 3-річного хлопчика, його життю та здоров’ю нічого не загрожувало. Оскільки тілесних ушкоджень дитина не зазнала, мати відмовилася від госпіталізації.

У пресслужбі поліції в Черкаській області інформують, що винуватицю ДТП невдовзі затримали. За матеріалами поліції, водієм виявилася 30-річна місцева жителька. На неї вже склали адміністративні матеріали за двома статтями КУАПП — за порушення правил дорожнього руху та залишення місця ДТП. На неї чекає штраф або ж позбавлення права керування на строк від одного до двох років, а в разі серйозніших порушень можливий арешт на 10-15 діб, повідомляють правоохоронці. Матеріали справи вже передали до суду.

На щастя, цей інцидент закінчився без трагічних наслідків. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорогах та не наражати на небезпеку пішоходів.