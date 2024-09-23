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TV сюжет Випадки Сміла

У Смілі водійка наїхала на малолітню дитину та втекла

Відeditor

Вер 23, 2024

21 вересня, центр міста, вихідний день, близько 21:00 мама з двома дітьми переходить дорогу від дитячого майданчика. В цей час водійка автомобіля «Renault» на високій швидкості збиває трирічного хлопчика, який переходив дорогу разом із матір’ю.

Попри шокуючу ситуацію, жінка за кермом не вийшла до потерпілих і зникла з місця події. На місце пригоди одразу викликали швидку та правоохоронців. Медики оглянули 3-річного хлопчика, його життю та здоров’ю нічого не загрожувало. Оскільки тілесних ушкоджень дитина не зазнала, мати відмовилася від госпіталізації.

У пресслужбі поліції в Черкаській області інформують, що винуватицю ДТП невдовзі затримали. За матеріалами поліції, водієм виявилася 30-річна місцева жителька. На неї вже склали адміністративні матеріали за двома статтями КУАПП — за порушення правил дорожнього руху та залишення місця ДТП. На неї чекає штраф або ж позбавлення права керування на строк від одного до двох років, а в разі серйозніших порушень можливий арешт на 10-15 діб, повідомляють правоохоронці. Матеріали справи вже передали до суду.

На щастя, цей інцидент закінчився без трагічних наслідків. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорогах та не наражати на небезпеку пішоходів.

Від editor

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