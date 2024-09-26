Узбіччя цивілізації — автодорога Благодатне–Іркліїв

У часи Ющенка з популярної дороги вздовж мальовничого берега Дніпра навпроти Черкас, яка існувала з часів створення Кременчуцького водосховища, було перетворено на справжню європейську трасу з металевим огородженням, розміткою та гарним асфальтовим покриттям. І все тому, що нею щоденно їздив додому з Черкас високопосадовець ОДА.

При Януковичу огородження здали на лом і непогано заробили на цьому.

При Порошенкові асфальт латали регулярно і списували на ці 32 км щорічно мільйони. Дорога була популярною: автобусне сполучення з Ірклієвом, скорочення шляху на Кременчук майже на 20 км. Зараз… Нема слів. Нема дороги. Бо нею через її незадовільний стан просто перестали користуватися. Але гроші, як і раніше, списують…