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Дайджест

З 22 жовтня по 5 грудня залізничного сполучення між Золотоношею і Черкасами не буде

Відeditor

Жов 3, 2024

Скасовано рух поїздів та дизель-потягів у зв’язку з ремонтом мосту, повідомляє видання “Золотоноша.City”.

Зокрема, скасовується рух таких приміських дизель-потягів:

№6092 Черкаси – Гребінка відправленням з Черкас з 22 жовтня по 5 грудня;

№ 6093 Гребінка – Черкаси відправленням з Гребінки з 22 жовтня по 5 грудня;

№6094 Черкаси – Гребінка відправленням з Черкас з 22 жовтня по 4 грудня.

Замість цього будуть встановлені такі маршрути прямування приміських поїздів:

№6091 Гребінка – ім. Т. Шевченка в сполученні Черкаси – ім. Т. Шевченка відправленням з Черкас (замість Гребінки) з 23 жовтня по 5 грудня;

№6095 Гребінка – ім. Т. Шевченка в сполученні Черкаси – ім. Т. Шевченка відправленням з Черкас (замість Гребінки) з 22 жовтня по 4 грудня;

№6096 ім. Т. Шевченка – Гребінка до станції Черкаси відправленням з ім. Т. Шевченка з 22 жовтня по 4 грудня.

Від editor

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