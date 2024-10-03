З 22 жовтня по 5 грудня залізничного сполучення між Золотоношею і Черкасами не буде

Скасовано рух поїздів та дизель-потягів у зв’язку з ремонтом мосту, повідомляє видання “Золотоноша.City”.

Зокрема, скасовується рух таких приміських дизель-потягів:

№6092 Черкаси – Гребінка відправленням з Черкас з 22 жовтня по 5 грудня;

№ 6093 Гребінка – Черкаси відправленням з Гребінки з 22 жовтня по 5 грудня;

№6094 Черкаси – Гребінка відправленням з Черкас з 22 жовтня по 4 грудня.

Замість цього будуть встановлені такі маршрути прямування приміських поїздів:

№6091 Гребінка – ім. Т. Шевченка в сполученні Черкаси – ім. Т. Шевченка відправленням з Черкас (замість Гребінки) з 23 жовтня по 5 грудня;

№6095 Гребінка – ім. Т. Шевченка в сполученні Черкаси – ім. Т. Шевченка відправленням з Черкас (замість Гребінки) з 22 жовтня по 4 грудня;

№6096 ім. Т. Шевченка – Гребінка до станції Черкаси відправленням з ім. Т. Шевченка з 22 жовтня по 4 грудня.