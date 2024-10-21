АНТЕНА

Дайджест

Ми проводимо анонімне опитування читачів: хто ваш президент?

Відantenna

Жов 21, 2024
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Анонімне опитування читачів Антени

Якби вибори президента України відбулися б завтра, за кого би ви віддали свій голос?

Від antenna

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