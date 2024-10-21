Ми проводимо анонімне опитування читачів: хто ваш президент?

0Анонімне опитування читачів АнтениЯкби вибори президента України відбулися б завтра, за кого би ви віддали свій голос? Білецький Андрій Буданов Кирило Залужний Валерій Зеленський Володимир Кличко Віталій Порошенко Петро Притула Сергій Разумков Дмитро Тимошенко Юлія За іншого кандидата Не визначився Не піду голосувати Зіпсую бюлетень Надіслати друзямFacebookXБільшеTelegramTwitterДрукЕлектронна адреса Навігація записів ПАТРІОТИ ВИГНАЛИ ПРИХИЛЬНИКІВ МОСКВИ З ТЕРИТОРІЇ СОБОРУ В ЧЕРКАСАХ! На ТГ каналі ANTENNA 2UA Ви можете підписатися на новини тут: https://t.me/TVantena