Гарячі питання землі: у Смілі на комісії обговорили межі, ринок і спірні ділянки

На початку нового року у Смілі продовжують активно вирішувати питання землевпорядкування. На засіданні постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування розглянули понад 50 важливих питань. Вони стосувалися як стратегічного планування територій, так і надання земельних ділянок для місцевих мешканців та підприємців. Головна увага була зосереджена на затвердженні детальних планів територій. Не обійшлося і без скандальних питань.

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