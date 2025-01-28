АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Офіційно Сміла

Гарячі питання землі: у Смілі на комісії обговорили межі, ринок і спірні ділянки

Відeditor

Січ 28, 2025

На початку нового року у Смілі продовжують активно вирішувати питання землевпорядкування. На засіданні постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування розглянули понад 50 важливих питань. Вони стосувалися як стратегічного планування територій, так і надання земельних ділянок для місцевих мешканців та підприємців. Головна увага була зосереджена на затвердженні детальних планів територій. Не обійшлося і без скандальних питань.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне У Черкасах

«Не перетворюйте каналізацію на смітник»: комунальники просять не засмічувати систему водовідведення

Січ 30, 2025
TV сюжет Випадки Погода У Черкасах Черкащина

На дамбі через Дніпро поблизу Черкас сталася серія ДТП

Січ 30, 2025
TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі обговорили зміни до структури міської ради та створення нового відділу

Січ 28, 2025

You missed

TV сюжет Головне У Черкасах

«Не перетворюйте каналізацію на смітник»: комунальники просять не засмічувати систему водовідведення

30.01.2025 editor
TV сюжет Випадки Погода У Черкасах Черкащина

На дамбі через Дніпро поблизу Черкас сталася серія ДТП

30.01.2025 editor
TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі обговорили зміни до структури міської ради та створення нового відділу

28.01.2025 editor
TV сюжет Випадки Сміла

У Смілі невідомі викрали металеві перекладини з мосту через Тясмин

28.01.2025 editor