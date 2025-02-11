СБУ заочно повідомила про підозру двом зрадникам, серед яких бойовик військ рф, який воював на лінії бойового зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох бойовиків, які у складі військ рф воювали проти України. Фігуранти брали участь у запеклих боях проти Сил оборони на південному та східному фронтах. Одним зі зрадників виявився 25-річний житель Запорізької області.

За даними слідства, у 2023 році бойовик вступив до новоствореної «диверсійно-розвідувальної бригади «Дніпро» мвс рф». У складі бойового підрозділу рашистів він воював проти українських захисників на лінії бойового зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях.

Інший – 42-річний бойовик з Донеччини, ще до початку повномасштабної війни приєднався до мотострілецького батальйону «днр». Перебуваючи в рядах терористів, на посаді кулеметника захоплював Піски, Опитне та Водяне Донецької області.

В 2023 році він підписав контракт з так званим «1-м армійським корпусом народної міліції «днр»», який підпорядковувався командуванню резерву Південного військового округу сухопутних військ збройних сил рф. Там він обіймав посаду оператора-радіотелефоніста розрахунку бойового управління.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зрадники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України та на території рф. Їм загрожує довічне ув’язнення.