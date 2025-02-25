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Викрито адміністратора ТГ-груп «для ухилянтів», де сповіщали про мобілізаційні заходи на Черкащині

Відeditor

Лют 25, 2025

Кіберфахівці Служби безпеки викрили організатора масштабної схеми зриву мобілізації в Черкаській області. Фігурант одночасно адміністрував 8 груп, які інформували «ухилянтів» про роздачу повісток та розташування мобільних блокпостів. Кількість підписників сягала майже 20 тисяч.

Територіально він охоплював всі райони Черкаської області. Для збору інформації ділок створив чат-бот, куди анонімно могли повідомити про роботу ТЦК та СП. В подальшому зібрану інформацію адмін швидко оновлював по групам, залежно від району. За даними справи, зловмисником є 35-річний безробітний місцевий мешканець. З вересня минулого року він створив низку груп в Telegram. В «ухилянтських» спільнотах він інформував про актуальні маршрути і надавав моделі та номери службових авто співробітників ТЦК. Також він поширював локації мобільних блокпостів і місця роздачі повісток на території регіону.

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Від editor

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