«Ора» не закривається: що відбувається на березі річки у Смілі?

На цих вихідних мешканці району помітили встановлення огорожі на території, яку вони називають “Ора”. Люди стривожилися, що доступ до річки буде перекритий. Але чи дійсно це так?

В смілянських соцмережах почала поширюватись інформація, що в неробочий час невідомі особи встановили металеві стовпи та обрізали дерева. Місцеві жителі хвилюються, що їхнє улюблене місце відпочинку закриють. Світло на ситуацію, що склалася пролив секретар Смілянської міської ради Юрій Студанс на черговому засіданні земельної комісії.

Як стало відомо, ділянка була придбана на аукціоні законним шляхом. Власник має право облаштовувати територію, але при цьому доступ до берега річки для мешканців залишається вільним. Також Юрій Студанс додав, що, завдяки підприємцям, останнім часом місто має можливість проводити благоустрій. Його підтримав і Віктор Овчаренко, який є власником зони активного відпочинку «Галактика», що на центральній набережній.

Отже, хвилюватися немає причин – улюблене місце відпочинку мешканців залишається доступним.