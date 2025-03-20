У центрі Сміли тривають роботи з благоустрою: працівники СКП «Комунальник» облаштовують дві нові клумби, які прикрасять місто

Одна з клумб буде розташована біля будівлі кінотеатру, інша – біля краєзнавчого музею. Наразі робітники проводять підготовчі роботи: вирівнюють ділянки, встановлюють бордюрний камінь та готують територію до подальшого озеленення. Уже цього тижня планується завезення родючого ґрунту, що стане основою для майбутніх зелених композицій.

Дизайн клумби біля краєзнавчого музею вже визначено – тут з’явиться стильна хвойна композиція, яка гармонійно поєднуватиметься з архітектурним ансамблем будівлі. А ось щодо клумби біля кінотеатру озеленювачі СКП «Комунальник» поки що зберігають інтригу, проте, запевняють, що це буде приємний сюрприз для містян.