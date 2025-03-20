Юні баскетболістки Сміли вибороли право змагатися за першість на обласному етапі

18 березня у Смілі відбувся фінал змагань з баскетболу «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» серед команд дівчат 5-9 класів закладів середньої освіти Черкаського району. Учасниками фіналу третього етапу змагань, що традиційно організували і провели під гаслом «Разом переможемо!», стали три команди: Леськівської, Городищенської та Смілянської міської територіальних громад.

Команду Смілянської міської територіальної громади за результатами зональних ігор, представила команда Смілянської школи №1. Саме її учасниці згідно з результатами жеребкування разом з командою села Леськи першими вийшли на баскетбольний майданчик. Грали за коловою системою, по 4 періоди 10 хвилин кожен. Обидві команди були добре підготовлені, тож боротьба тривала за кожен м’яч.

Перші два м’ячі закинули в баскетбольний кошик спортсменки з села Леськи, заробивши таким чином 4 очки на користь своєї команди. У другій чверті сміляни активізувалися і завершили 10-хвилинний період з рахунком 4:6 на користь команди Леськівської територіальної громади.

У третьому періоді рахунок зрівняли 8:8. Тож четвертий період вирішив долю першої гри. Сміляни додали ще 4 м’ячі в кошик суперників, здобувши перемогу з рахунком 16:8. Проте у другому матчі команда Леськівської територіальної громади виборола перемогу у юних баскетболісток з Орловця Городищенської територіальної громади.

Третя фінальна гра між смілянською командою та командою з Орловця стала визначальною. У перші хвилини в кошику кожної команди опинилося по м’ячу. Проте ініціативу на баскетбольному майданчику миттєво перехопили юні баскетболістки Сміли, здобувши беззаперечну перемогу з рахунком 24:8.