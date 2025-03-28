Опалювальний період у Смілі завершується: виконком ухвалив ключові рішення для громади

На черговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради ухвалили низку рішень, спрямованих на розвиток міста та покращення умов для його мешканців. Затвердили план роботи виконкому на найближчий квартал, що визначає основні напрями діяльності міської влади. Також членами виконкому було схвалено програму забезпечення лікарськими засобами для амбулаторного лікування окремих категорій населення.

Розглянуто питання квартирного обліку та опікунської ради, зокрема щодо визнання недієздатності окремих осіб і можливості призначення опікунів. Виконком визначив місця для сезонної торгівлі великодньою випічкою, пасхальними прикрасами та декоративними квітами. Також погоджено розміщення кількох об’єктів виїзної торгівлі.

Значну увагу приділили питанням підприємництва: продовжено термін дії дозвільних документів для тимчасових споруд на різних вулицях міста.

Окрім цього, ухвалено рішення про надання компенсаційних виплат та завершення опалювального періоду. Наостанок, вже без камер, члени виконкому розглянули рішення служби у справах неповнолітніх. Це стосувалося питань опіки, захисту прав дітей та їх соціального забезпечення.