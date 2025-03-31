Юні спортсмени з Херсона, які завітали до Черкас, отримали справжній заряд емоцій та підтримки від футбольного клубу «ЛНЗ». Вихованці ДЮСШ «Херсон» провели тиждень, наповнений яскравими подіями та незабутніми враженнями

Особливою подією стала екскурсія до тренувального центру клубу, де хлопці змогли відчути атмосферу великого футболу, дізнатися більше про життя професійних спортсменів і навіть взяти участь у футбольному челенджі. Один із юних гостей отримав головний приз – ігрову футболку «ЛНЗ», що стало справжнім подарунком для нього.

Кульмінацією футбольного тижня став вихід дітей на поле разом із гравцями «ЛНЗ» та «Полісся» перед матчем 22-го туру. Для маленьких футболістів це був момент натхнення, який залишиться в їхніх серцях назавжди. А перегляд гри на стадіоні дозволив їм відчути атмосферу професійного футболу на власні очі.

Візит спортсменів відбувся в межах національного проекту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», що має на меті зміцнення зв’язків між регіонами України. Дітям, які живуть під постійною загрозою обстрілів у Херсоні, організували тренування, змагання, екскурсії та розваги, щоб подарувати їм хоча б трохи спокою та радості.

Цей тиждень став не лише можливістю для юних спортсменів відпочити, а й нагадуванням про силу єдності, підтримки та віри в майбутнє.