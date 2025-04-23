Якби вибори президента України відбулися зараз, у другий тур вийшли б Зеленський та Залужний, а переміг би Зеленський, — опитування

Хто б переміг у другому турі президентських виборів — Зеленський чи Залужний?

Ми провели кілька опитувань — серед читачів «Антени» в Telegram і просто на вулицях Черкас. Хоч методи й не репрезентативні, результати показали чітку тенденцію: у другий тур вийшли б Залужний і Зеленський. І переміг би, найімовірніше, Зеленський.

Протягом кількох днів ми проводили анонімні опитування у Telegram та ставили аналогічні питання черкасцям під час вуличних опитувань. Після чого проаналізували дані та висловлювання, залучивши до процесу сучасні аналітичні інструменти на основі Аі. У підсумку, наша команда побудувала модель поведінки виборців що надало можливість висунути припущення або прогнози того, хто може стати переможцем президентських виборів на окрузі, який включає місто Черкаси. Також ми спробували пояснити цю ситуацію з огляду на традиційні методи соціології та суспільної психології.

Чому ми довіряємо цифрам, які отримуємо з наших опитувань? Протягом року ми ретельно підходимо до збору та аналізу даних, та слідкуємо за “органічністю” аудиторії читачів. Там лише справжні люди, які цікавляться новинами, активно їх читають. Чому ми їм віримо, чому протягом року кожне опитування давало результат у підсумку, що був дуже наближений до анкетних досліджень, які проводяться методом фейс-ту-фейс під час соціологічних досліджень? Бо ретельно чистимо Telegram-канал від ботів, фейків і накруток. Голосують справжні люди, і результати часто збігаються з даними соцопитувань.

Ми не тиснемо прямими питаннями, а питаємо про довіру, симпатії та очікування. Бо саме очікування перемоги кандидата часто визначає поведінку виборця в день голосування.

Дякуємо всім, хто бере участь. Ви — голос реального міста.

Слідкуйте за нами — далі буде ще цікавіше.

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Дослідження, про які йде мова, не є репрезентативними, вони проводилися за іншою методологією та без дотримання соціологічної вибірки. Вуличні опитування не редагувалися крім контролю дотримання етичних норм. Під час аналізу та інтерпретації даних були використані аналітичні інструменти на основі Аі.

Як ми спілкувалися із черкасьцями на вулицях міста, ви можете подивитися за посиланнями:

Play Президентські вибори сьогодні: за кого віддали б голос черкасці

Play Зеленський чи Залужний: кого б обрали черкасці у другому турі виборів

А тепер проаналізуємо отриману нами інформацію.

1. Очікування переможця на президентських виборах (125 голосів)

Питання: Хто, на вашу думку, переможе у найближчих президентських виборах?

В. Зеленський – 47%

В. Залужний – 32%

Інший кандидат – 13%

П. Порошенко / Ю. Тимошенко – по 3%

К. Буданов – 2%

С. Притула – 0%

Висновок:

Більшість вважає, що Зеленський переможе (47%), хоча Залужний теж має сильну підтримку (32%). Решта кандидатів значно відстають.

2. Недовіра до політиків

Питання: Яким політикам ви не довіряєте?

Ю. Тимошенко – 55%

П. Порошенко – 54%

Д. Разумков – 42%

В. Зеленський / О. Гончаренко / С. Притула – по 38%

В. Залужний – 25%

Інші – нижче 28%

Висновок:

Найвищий рівень недовіри – у Тимошенко, Порошенка та Разумкова. Зеленський має середній рівень недовіри. Залужному не довіряє лише чверть респондентів.

3. Довіра до політиків

Питання: Яким політикам ви довіряєте?

В. Зеленський – 41%

В. Залужний – 40%

К. Буданов – 22%

П. Порошенко – 11%

Решта кандидатів – менше 15%

Висновок:

Зеленський та Залужний мають найвищий рівень довіри, практично на одному рівні. Інші фігуранти значно відстають.

Загальні тенденції:

Зеленський і Залужний — лідери громадських очікувань і довіри.

Тимошенко і Порошенко — лідери за рівнем недовіри.



Висока кореляція між довірою та очікуванням перемоги.

Ну а тепер поговоримо про суто інтерпретацію тої інформації, яку ми зібрали.

На основі проведених анонімних досліджень опитувань та спостережень, що отримані під час вуличних опитувань, можна побудувати базову модель поведінки виборця, яка враховує такі параметри:

Ключові параметри моделі виборця

1. Очікування переможця — відображає відчуття більшості щодо шансів кандидата, навіть незалежно від особистих уподобань.

2. Довіра / Недовіра — емоційна оцінка політика, яка впливає на готовність підтримати кандидата.

3. Фактор «Іншого кандидата» — сигнал про запит на нові обличчя або альтернативу.

4. Поведінковий розрив — розбіжність між тим, кого вважають переможцем, і тим, кому довіряють або не довіряють.

Типологія виборців (згідно з цими даними)

1. Раціональний реаліст

Вважає, що переможе Зеленський, бо має інституційну перевагу.

Може не довіряти йому, але голосуватиме з міркувань стабільності.

Типова поведінка: “Я не фанат, але хто ще?”

2. Прихильник змін / альтернативи

Довіряє Залужному, але не впевнений у його шансах перемоги.

Часто підтримує нового кандидата, але не бачить поки достатньої сили.

Типова поведінка: “Хотів би Залужного, але не факт, що дадуть пройти.”

3. Антисистемник / протестний виборець

Не довіряє жодному з топ-кандидатів.

Часто обирає «Іншого кандидата» або взагалі не голосує.

Типова поведінка: “Всі однакові, не бачу сенсу.”

4. Ідеологічний консерватор

Попри високий рівень недовіри до Порошенка або Тимошенко, все одно обирає їх через минулі заслуги, ідеологію або партійний формат.

Типова поведінка: “Знаю, що не ідеальні, але краще за Зеленського.”

Поведінкові гіпотези на виборах

Електорат Залужного може зрости при формалізації участі у виборах та офіційній підтримці.

Зеленський тримає лідерство завдяки впізнаваності, але має ризики падіння підтримки при втраті довіри.

Інші кандидати (Буданов, Притула) мають потенціал для стрімкого росту при сильній інформаційній кампанії.

Недовіра до традиційних політиків (Тимошенко, Порошенко) свідчить про зношеність бренду.

Додатково ми дослідили вибір другого туру , якщо в нього увійде Зеленський та Залужний. Необхідність окремого дослідження викликана ще й результатами вуличного опитування, яке чітко вказало на ймовірну тенденцію вибору між цими двома особами. Це дуже показовий результат, який істотно доповнює попередні опитування. Розберемо по суті:

Дані другого туру:

Зеленський — 51%

Залужний — 49%

Інтерпретація в контексті попередніх опитувань

Прогноз на переможця (47% — Зеленський, 32% — Залужний)

→ Люди частіше очікують перемоги Зеленського, ніж реально її підтримують. Але другий тур показує, що коли обирати тільки між ним і Залужним, країна майже рівно поділена.

Довіра:

Зеленському довіряють 41%, не довіряють — 38%.

Залужному довіряють 40%, не довіряють — 25%. → Залужний має менший баланс недовіри, що означає «свіжіший» образ і менше антирейтингу. Проте у нього менше чіткої електоральної інфраструктури.

Поведінковий парадокс:

Зеленському довіряють лише 41%, але в другому турі отримує 51%.

Це може свідчити про ефект «меншого зла», страх змін або вплив медійної ваги. Залужний — кандидат потенціалу:

Попри те, що його ще не сприймають масово як переможця, у двобої з чинним президентом він вже фактично на рівних .

. Це свідчить про готовність частини виборців до переходу — але тільки за умови чіткого сигналу про участь, програми та комунікації.

Поведінкова модель виборця в другому турі:

Висновки:

Зеленський залишається фаворитом у медійному полі та з інерційною підтримкою.

Залужний — дуже сильний опонент у потенційному другому турі , при активній кампанії може перехопити більшість.

, при активній кампанії може перехопити більшість. Розрив у 2% свідчить про надзвичайно конкурентне поле, де вирішальним буде голос «мовчазної більшості».

Головна битва — не за ядерний електорат, а за мобілізацію неактивних і невпевнених.