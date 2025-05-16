Придніпровський районний суд Черкас продовжує розгляд позову запорізького митрополита УПЦ МП до міського голови Черкас Анатолія Бондаренка

Священнослужитель хоче захистити свою честь та гідність та вимагає з відповідачів одну гривню. Наступне засідання в червні. Надіслати друзямFacebookXБільшеTelegramTwitterДрукЕлектронна адреса Навігація записів Активізація рейдових заходів, зниження рівня технологічних втрат електроенергії та автоматизація послуг щодо передачі показників лічильників — у ПАТ «Черкасиобленерго» підсумували діяльність за три місяці 2025 року В Черкасах з’явилися фальшиві журналісти та здирники, що пропонують захист від занадто цікавих медійників