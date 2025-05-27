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Творче заняття з розпису гіпсових фігурок організували для другокласників школи №3-колегіуму

Відeditor

Тра 27, 2025

Діти залюбки поринули у чарівний світ творчості, розписуючи гіпсові фігурки, кожна з яких — результат праці справжньої майстрині Марії Бояринцевої.

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Кожна фігурка — унікальна: створена вручну з любов’ю та фантазією, вона чекала на свого художника. Хлопчаки та дівчатка з радістю і захопленням бралися до розпису, надаючи з допомогою звичайних пензликів  і фарб білим заготовкам кольору, характеру й настрою. Маленькі митці проявили неабияку креативність: казкові звірята, герої мультфільмів, яскраві квіти — кожна робота оживала на очах. Дуже швидко білосніжні фігурки звірят перетворилися на оригінальні суперподарунки для близьких та друзів.

Такий захід — не лише цікаве дозвілля, а й важливий крок у розвитку дрібної моторики, уяви та художнього смаку.

Майстер-клас з розпису унікальних гіпсових  фігурок для дітлахів став справжнім святом натхнення, радості й командного духу. Тож колектив дитячої бібліотеки Сміли вкотре доводить: у храмі книг не лише читають — тут творять, мріють і зростають.

Від editor

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