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УПЦ МП втратила право на землю в Черкасах: міськрада передала ділянки ПЦУ

Відantenna

Тра 28, 2025 #ПЦУ, #релігія, #УПЦ МП, #Церква, #Черкаси

28 травня Черкаська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про передачу трьох земельних ділянок у постійне користування громадам Православної церкви України. Відтепер жодна релігійна організація, підпорядкована УПЦ Московського патріархату, не має у постійному розпорядженні земельних ділянок у місті.

Сесія відбулася онлайн. Депутати передали землю трьом парафіям ПЦУ: Святого Андрія Первозванного, Різдва Христового та Святителя Софронія.

Секретар міськради Юрій Тренкін зазначив, що це рішення є завершенням юридичних процедур, розпочатих раніше, коли було припинено право постійного користування землею для громад УПЦ МП.

Від antenna

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