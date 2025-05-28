УПЦ МП втратила право на землю в Черкасах: міськрада передала ділянки ПЦУ

28 травня Черкаська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про передачу трьох земельних ділянок у постійне користування громадам Православної церкви України. Відтепер жодна релігійна організація, підпорядкована УПЦ Московського патріархату, не має у постійному розпорядженні земельних ділянок у місті.

Сесія відбулася онлайн. Депутати передали землю трьом парафіям ПЦУ: Святого Андрія Первозванного, Різдва Христового та Святителя Софронія.

Секретар міськради Юрій Тренкін зазначив, що це рішення є завершенням юридичних процедур, розпочатих раніше, коли було припинено право постійного користування землею для громад УПЦ МП.