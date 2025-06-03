За спокійною красою міських парків — щоденна праця комунальників. Вони тихо й наполегливо створюють оази затишку у серці Черкас

Чисті доріжки, підстрижені кущі й затінок дерев — усе це результат щоденної та малопомітної праці комунальників. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів У спекотні дні черкасці шукають порятунку в затінку дерев. Парк «Сосновий бір» — оазис посеред міста Черкасці у сквері «Юність» вшанували пам’ять дітей, чиї життя обірвала війна рф проти України