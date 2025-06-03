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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

За спокійною красою міських парків — щоденна праця комунальників. Вони тихо й наполегливо створюють оази затишку у серці Черкас

Відeditor

Чер 3, 2025

Чисті доріжки, підстрижені кущі й затінок дерев — усе це результат щоденної та малопомітної праці комунальників.

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