Медичні заклади Черкас забезпечені електроенергією та працюють — директор департаменту охорони здоров’я ЧМР Сергій Холодняк

На тлі посилених графіків відключень електроенергії у містян виникають питання щодо роботи медичних закладів. Які лікарні не знеструмлюють і чому в поліклініках можуть переносити прийоми, розповів директор департаменту охорони здоров’я ЧМР Сергій Холодняк.

Лікарні Черкас — зокрема 3-тя міська лікарня, пологовий будинок, 1-ша міська та інфекційна лікарні — належать до об’єктів критичної інфраструктури. Вони внесені до відповідних реєстрів і не відключаються від електропостачання.

Поліклініки можуть періодично потрапляти під графіки відключень, однак усі вони мають альтернативні джерела живлення й продовжують роботу. Заклади забезпечені генераторами та функціонують у штатному режимі.

Водночас у соцмережах з’являються скарги пацієнтів на перенесення або скасування прийомів сімейних лікарів. Такі ситуації можливі, адже генератори не завжди здатні забезпечити повноцінну роботу всієї поліклініки. Через це окремі процедури можуть переносити на час, коли електропостачання відновлюється.