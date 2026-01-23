Як у Черкасах рятують безхатніх тварин. Подробиці роботи комунального Центру порятунку тварин

У Черкасах у соціальних мережах спалахнули обговорення щодо умов утримання безхатніх тварин. Щоб з’ясувати, яка ситуація насправді, наша редакція відвідала Центр допомоги тваринам, що працює на базі КП “Черкаська служба чистоти”.

У центрі утримуються собаки різного віку та стану здоров’я — від цуценят до літніх тварин, які потребують постійного догляду. Тут їх оглядають ветеринари, лікують, стерилізують, годують та забезпечують необхідними умовами, зокрема і в холодну пору року.

У сюжеті — коментар керівника відділу по роботі з тваринами Володимира Голубєва, який розповідає, як організована робота Центру, чим насправді забезпечені тварини та якої допомоги нині потребує установа. Також дізнаєтеся, як черкасці можуть долучитися до вигулу собак і допомогти тим, хто найбільше потребує людської уваги.