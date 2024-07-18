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Дайджест

9 пожеж на відкритих територіях ліквідували надзвичайники протягом дня 17 липня

Відeditor

Лип 18, 2024

Горіла суха рослинність, стерня, очерет і посіви пшениці на корені.

• Так, в адміністративних межах села Самгородок Черкаського району виникла пожежа на полі з посівами пшениці на корені та сухої рослинності в лісопосадці. Вогнем знищено суху рослинність на площі 0,3 га та пшеницю на корені площею 3 га. Причину пожежі встановлюють.

• Пожежу сухої рослинності та очерету на площі 1 га надзвичайники приборкали на Уманщині. Причиною стала необережність під час куріння.

• А от на Звенигородщині двічі горіла стерня — у селі Криві Коліна та Кобринове.

• Також суха рослинність зайнялася на Золотоніщині.

Від editor

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