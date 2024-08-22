Поліцейські Сміли затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві співмешканки

19 серпня до поліції смілянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Філатова чоловік завдав ножового поранення 41-річній жінці, від якого вона померла на місці.

Поліцейські з’ясували, що ножове поранення їй завдав співмешканець під час застілля та конфлікту.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.