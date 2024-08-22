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Кримінал Сміла

Поліцейські Сміли затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві співмешканки

Відeditor

Сер 22, 2024

19 серпня до поліції смілянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Філатова чоловік завдав ножового поранення 41-річній жінці, від якого вона померла на місці.

Поліцейські з’ясували, що ножове поранення їй завдав співмешканець під час застілля та конфлікту.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Від editor

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