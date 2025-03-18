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«Шипунчик» повертається на волю: історія порятунку лебедя у Смілі

Відeditor

Бер 18, 2025

Ця зворушлива історія почалася зимою. Самотній знесилений молодий лебідь залишився сам на місцевому озері. Його життя висіло на волосині… Але на його шляху з’явилася вона — смілянка Людмила Мартиненко. Жінка не змогла пройти повз і забрала птаха до себе. Доглядала, годувала, вірила, що він одужає. І диво сталося!

Шипунчик (так назвала його Людмила) нарешті готовий повернутися на волю. Його крила зміцніли, а погляд сповнений надії. Людмила вирішила відпустити лебедя саме там, де знайшла його взимку — на знайомій водоймі. Вона сподівається, що саме тут він зустріне свою родину, яка, можливо, повернеться навесні.

Той самий хвилюючий момент… Коли її Шипунчик робить перші кроки до свободи. А вона стоїть поруч, із теплом у серці, вірячи: добро завжди повертається.

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