Майстер-клас із миловаріння «Тапи-лапки» провели в дитячій бібліотеці у Смілі

У Центральній дитячій бібліотеці днями працювала справжня майстерня ароматного мистецтва! Учні 1-А класу школи №3-колегіуму завітали на творчий майстер-клас із миловаріння «Тапи-лапки» від майстрині Марії Бояринцевої.

Першокласники не лише слухали цікаву «Казку про мило» та дізнавалися факти про миловаріння, а й самі стали справжніми майстрами. Діти дізналися, з чого складається мило, які ароматизатори та барвники бувають, і як зробити своє мило унікальним.

Веселий і творчий майстер-клас залишив яскраві враження у кожного маленького учасника. А найголовніше – кожен пішов додому з власноруч створеним ароматним подарунком.