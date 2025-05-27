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Пам’ять, яка болить: родини загиблих захисників отримали почесні відзнаки від міста Черкаси

Відeditor

Тра 27, 2025

Родинам загиблих воїнів вручили почесні відзнаки «Захисник України — Герой Черкас», які запровадила Черкаська міська рада. Це дуже важлива і водночас болюча подія. Завдяки мужності, незламності та любові наших Героїв ми маємо мир і безпеку в тиловому місті. Україна була, є і буде завдяки їхньому подвигу.

Вклоняємося низько кожній родині, дякуємо за виховання справжніх патріотів. Нагорода не зможе зняти біль втрати, але пам’ять про їхній героїзм назавжди живе у наших серцях. Поки ми пам’ятаємо — вони живуть.

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