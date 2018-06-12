У Смілі пройшов дитячий фестиваль рибальства

Зранку 9 червня на узбережжі Графського озера, що поряд зі стадіоном «Авангард», ніде яблуку було впасти. Його заполонили юні рибалки. Цьогорічний вже п’ятий фестиваль дитячого рибальства, що традиційно організовують члени громадської організації «Об’єднання підводних мисливців та рибалок Черкащини», зібрав понад півсотні учасників. Кожен, заворожуючи поглядом поплавок, чекав на свій фарт.Дорослі показували дітям майстер-клас риболовлі. Тож немало допитливих дітлахів збіглися подивитися на виловленого з допомогою спінінга товстолоба

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