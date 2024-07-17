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TV сюжет Життя Сміла

Водні випробування Сміли — наслідки спеки та перебоїв з електропостачанням

Відeditor

Лип 17, 2024 #ВодГео, #сміла

У Смілі ситуація з водопостачанням стає дедалі складнішою через аномальну спеку. Свердловини, з яких подається артезіанська вода, не справляються з навантаженням і не встигають поповнюватись. Як результат, отримуємо воду за суворим графіком.

Дивіться також: У Смілі паралельно з відключеннями світла запроваджуються відключення води

Ця ситуація вже створила значні незручності для мешканців міста, особливо враховуючи періодичні відключення електроенергії. Мешканці міста змушені пристосовуватися до нових умов, що дуже незручно, особливо, коли ще й світло вимикають. Люди змушені запасатися водою і шукати альтернативні джерела. Міська влада також усвідомлює всю серйозність ситуації.

Від editor

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