Водні випробування Сміли — наслідки спеки та перебоїв з електропостачанням

У Смілі ситуація з водопостачанням стає дедалі складнішою через аномальну спеку. Свердловини, з яких подається артезіанська вода, не справляються з навантаженням і не встигають поповнюватись. Як результат, отримуємо воду за суворим графіком.

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Ця ситуація вже створила значні незручності для мешканців міста, особливо враховуючи періодичні відключення електроенергії. Мешканці міста змушені пристосовуватися до нових умов, що дуже незручно, особливо, коли ще й світло вимикають. Люди змушені запасатися водою і шукати альтернативні джерела. Міська влада також усвідомлює всю серйозність ситуації.